Auto überschlägt sich bei Dungelbeck, der Fahrer flüchtet

Zwischen Woltorf und Dungelbeck ist nach Polizeiangaben am Donnerstag, 26. Dezember, gegen 18.20 Uhr ein VW Passat auf der Kreisstraße 47 nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW habe anscheinend den Straßengraben überfahren und sich überschlagen. Anschließend flüchtete der Fahrer zunächst unerkannt, so die Polizei. Der PKW habe durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden müssen. Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass es sich bei dem Fahrer offenbar um einen 15-jährigen Peiner handelt. Ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro sei entstanden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder