Einbrecher in Ilsede und Dungelbeck aktiv

Einbrecher durchsuchten in Ilsede und in Dungelbeck jeweils ein Einfamilienhaus nach Beute und entkamen unerkannt.

Eine unliebsame Überraschung gab es für die Bewohner eines Hauses in Ilsede und eines in Dungelbeck: In der Zeit von Freitag, 11.30 Uhr, bis Samstag, 12.15 Uhr, drangen bisher nicht bekannte Personen ein in Einfamilienhaus in der Hostmannstraße in Ilsede ein. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem die Täter diversen Schmuck an sich genommen hätten, hätten sie sich wieder unerkannt entfernt. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest.

Einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus gab es Samstag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.25 Uhr in Dungelbeck am Festanger. Nachdem Unbekannte die Hauseingangstür aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht hatten, entfernten sie sich unerkannt, berichtete die Polizei. Über das Diebesgut und die Schadenshöhe lägen auch hier noch keine Erkenntnisse vor.