Peiner Stadtreinigung kehrt Böllerreste zusammen

Rest vom Fest... Böller- und Raketenreste in der Peiner Innenstadt.

Peine. Die Arbeiten werden wohl Tage dauern. Das Böllerverbot in Peines Altstadt wurde eingehalten.

Die Mitarbeiter der städtischen Reinigungsbetriebe haben am Donnerstag die Reste der Silvesterpartys von den Peiner Straßen und Gehwegen beseitigt. Wie Petra Neumann, Pressesprecherin der Stadt Peine, auf Anfrage mitteilt, „mussten allerdings am frühen Morgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städtischen Betriebe zunächst Winterdienst leisten“. Es war glatt.

Zwei Mitarbeiter aus der Handkolonne streuten die Hertha-Peters-Bücke und die Fußgängerbrücke ab. Im Anschluss gegen 7 Uhr stießen nach Angaben von Neumann sie zu den Mitarbeitern, die bereits seit 6 Uhr mit der Straßenreinigung beschäftigt waren.

Am massivsten betroffen war nach Auskunft der Stadt der historische Marktplatz. Besonders problematisch seien hier die großen Batterien und die Stöcke der Raketen, die von der Kehrmaschine nicht aufgenommen werden könnten. Ebenso problematisch seien Flaschen, die leider nur selten von den Feierfreudigen eingesammelt würden. Diese müssen per Hand aufgenommen werden. Weitere Reinigungsschwerpunkte waren der Bereich rund um den Hagenmarkt und der Verlauf der Fußgängerzone, wo punktuell geböllert worden sei. Immer intensiver müsse in der Südstadt gereinigt werden. Hier werde im Rahmen der normalen Straßenreinigung mit der großen Kehrmaschine turnusmäßig gereinigt.

„Das Böllerverbot im Bereich der Peiner Altstadt – Damm/Kniepenburg – wurde erfreulicherweise eingehalten“, schreibt Neumann. Positiv für die Reinigungsarbeiten seien die aktuelle Trockenheit und die Windstille. Die Papierfetzen würden dadurch nicht verweht und klebten nicht auf dem Straßenbelag fest. Voraussichtlich dauern die Reinigungsarbeiten noch die nächsten Tage an.