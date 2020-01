Täter zerstören zwei Schaufenster in Peine

Peine. Beide Taten ereignen sich in der Silvesternacht in der Bodenstedtstraße. Der Schaden beträgt jeweils 500 bis 800 Euro.

In der Silvesternacht haben Unbekannte gleich zwei Schaufensterscheiben von Geschäften in der Bodenstedtstraße in Peine zerstört. Wie gestern berichtet, war die Scheibe des „Haarstudios“ zerstört worden – und die Polizei sicherte das Geschäft, bis der Inhaber eintraf. Nun meldet die Polizei eine zweite eingeschlagene Scheibe. Die erste Tat geschah zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch,11 Uhr, die zweite am Mittwoch zwischen 0.15 und 3.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990, zu melden.