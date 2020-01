Kreis Peine: Autofahrer lenkt gezielt auf Fußgänger zu

Ein Autofahrer ist in Wendeburg gezielt auf einen Fußgänger zugesteuert.

Ein 20-jähriger Autofahrer hat in Wendeburg im Kreis Peine für einen Schreckmoment gesorgt: Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Schmiedestraße in Wendeburg. Dort lenkte er sein Auto offenbar gezielt auf einen 16-jährigen Wendeburger zu, der sich durch einen Sprung zu Seite schützte.

Der Fußgänger konnte flüchten

Anschließend konnte der 16-Jährige zu Fuß vor dem Autofahrer flüchten. Er blieb unverletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer ein.