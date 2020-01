600 Kerzen erhellen Lutherkirche in Peine

Bereits zum 17. Mal fand der Lichtergottesdienst zu Epiphanias, dem Dreikönigstag, in der Peiner Martin-Luther-Kirche statt. Musik von Ina Wilhelm an der Orgel und Jan Eisfelder am Saxophon begrüßte die fast 250 Gäste, die sich in dem von 600 Kerzen erleuchteten Gotteshaus eingefunden hatten....