Freie Plätze beim Imkerworkshop Bienenjahr in Schmedenstedt

Weltweit und auch in Deutschland ist ein Bienensterben zu verzeichnen. Gleichzeitig ist ein Trend in der Hobby-Imkerei zu erkennen. Die Bienen erklären uns Nachhaltigkeit. Daher ist es so wichtig, sie zu schützen und von ihr zu lernen. Für den Imkerworkshop „Bienenjahr“ in Schmedenstedt sind noch...