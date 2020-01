Wie die Beamten berichten, fuhr am Montag zwischen 8 und 13 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Herzbergweg in Peine entlang. Hierbei streifte er offenbar den geparkten Golf einer Peinerin flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise: (05171) 9990.

