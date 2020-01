Vier Einbrüche am Wochenende im Peiner Land

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser meldete die Polizei am Samstag. In Wendeburg stiegen Unbekannte demnach in der Nacht zum Samstag in ein Einfamilienhaus am Fasanenring in Wendeburg ein, durchsuchten die Zimmer und flüchteten unerkannt. Die bisher bekannte Schadenshöhe wird mit 100 Euro angegeben.

In Ölsburg war ein Einfamilienhaus an der Albertstraße am Freitag zwischen 17.15 und 23.15 Uhr das Ziel von Einbrechern. Hier konnte die Polizei zu Schadenshöhe und Diebesgut noch keine Angaben machen.

In der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Motorradgeschäft in der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine ein, berichtet die Polizei am Sonntag. Dort entwenden sie eine orange-schwarze Aprillia RSV4 1100 im Wert von zirka 25.000 Euro.

Ein weiter Einbruch ereignete sich in Vechelde an der Braunschweiger Straße. In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses, so der Polizeibericht. Dort durchwühlten sie demnach diverse Schränke und entwendeten schließlich Schmuck und Bargeld in zurzeit nicht bekannter Höhe. Auch ein anwesender Labrador-Rüde habe die Täter nicht abgeschreckt, er sei von ihnen in einem Raum der Wohnung gesperrt worden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Peine unter (05171) 9990 entgegen.