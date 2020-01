SPD Broistedt gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Der 27. Januar ist als Jahrestag auf das Datum der Befreiung des Vernichtungslagers Ausschwitz-Birkenau bezogen. Die Mitglieder der SPD-Ortsabteilung Broistedt erinnerten in einer kleinen Gedenkveranstaltung auch an diejenigen, die in Broistedt Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden, heißt es in der Mitteilung. Auf dem Broistedter Friedhof seien je zwei sowjetische und polnische Kriegsgefangene sowie zwei Zwangsarbeiter unbekannter Herkunft begraben. Weiterhin sei hier ein 17-jähriger Soldat beigesetzt worden, der bei der Befreiung Broistedts durch die Alliierten Truppen am 10. April 1945 gefallen sei.

