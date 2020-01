Junggesellschaft Bodenstedt lädt ein zum Fastnachtsumzug

Dabei werde es in jedem Jahr etwas schwieriger, da der Nachwuchs fehle, heißt es in der Mitteilung. Nun lädt die Junggesellschaft alle Bodenstedter und Freunde des Dorfes ein, um mit ihr durch die Bodenstedter Straßen zu ziehen – mit Kamelle und Getränken im Gepäck. Für die musikalische Begleitung sorgt der Spielmannszug der Peiner Walzwerker. An dieser Stelle nennt die Gesellschaft in der Mitteilung Zahlen: Sie habe Pappe aus zwei großen Pappcontainern angebracht, sechs Packungen Kleister angerührt, zirka 300 Quadratmeter Papier verklebt und ungefähr 50 Liter Farbe vermalt. Wer also wissen wolle, unter welchem Motto in diesem Jahr der Fastnachtsumzug stehe, sollte sich am 22. Februar spätestens um 14 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus einfinden.

