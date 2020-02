Sturmwarnung – Feuerwehren im Kreis Peine sind vorbereitet

Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst im Einsatzleitwagen. Von dort werden am Sonntag die Feuerwehren im Kreis Peine abgefragt: „Wie sieht es bei Euch aus?“

Die Feuerwehren im Kreis Peine müssen sich am Sonntag auf die Stufe 3 für ein „schweres“ Unwetter einstellen. Noch hat die Unwetterwarnung für einen Sturm oder gar Orkan bestand.

„Wir hoffen, dass es uns nicht zu stark erwischt, aber derzeit sieht es danach leider nicht aus. Man weiß es aber nicht...“, sagte Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst am Samstag auf Nachfrage unserer Zeitung. In jedem Fall seien die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Peine informiert und vorbereitet.

Sturm- und Orkanwarnung auch für den Kreis Peine ab Sonntagnachmittag. Schon am Samstag flogen die Blätter durch die Fußgängerzone in Peine, hier in der Querstraße. Einige Bürger bereiten sich immer wieder schlecht vor und wundern sich dann, wenn alles wegfliegt – und rufen dann die Feuerwehr oder erwarten, dass die Stadt oder der Landkreis aufräumen. Foto: Arne Grohmann

Allerdings könne er keine Sonderschichten oder Urlaubssperren anordnen bei den Freiwilligen, erläuterte Rüdiger Ernst. Das sei auch nicht nötig. Die Wehren in den Gemeinden und Dörfern seien erfahren, die Zusammenarbeit mit der Zentrale in Peine und der Leitstelle in Braunschweig habe bereits im vergangenen Jahr bei den Sturmeinsätzen gut funktioniert.

Wahrscheinlich werde der Einsatzleitwagen an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Peine platziert, um dort die Meldungen aus den Gemeinden zu sortieren und zu reagieren, falls es nötig sei. „Wir fragen ab, ‘wie sieht es bei Euch aus?’, so bekommen wir eine Übersicht“, sagt Rüdiger Ernst. „Wenn es nötig ist, schicken wir eben eine Truppe hier oder da hin.“

Bisher wird der Höhepunkt des Sturms oder Orkans eher in der Nacht zu Montag erwartet, aber ab Sonntagnachmittag könnte es auch im Kreis Peine losgehen.

Niedersachsen steht nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag der stärkste Sturm in diesem Winter bevor. Ein Orkan namens Sabine droht an der Küste. Im Binnenland rechnen die Meteorologen mit Unwettern und orkanartigen Böen. Bei einem Orkan liegt die mittlere Windgeschwindigkeit bei mindestens 120 Kilometern pro Stunde.