Ilseder gewinnt 6000 Euro bei „Bingo!“

Nach Dagmar Möh­ring (69) aus Lengede hat am Sonntag mit Adolf Weiss aus Ilsede der nächste Kandidat aus dem Kreis Peine erfolgreich an der TV-Show „Bingo!“ teilgenommen. Der 79-Jährige gewann am Sonntag, live im NDR-Fernsehen, 6000 Euro. Dagmar Möhring hatte kürzlich 9000 Euro mit nach Hause...