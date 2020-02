In Peine werden zwei Autos zerkratzt, Reifen sind zerstochen

An der Peiner Schäferstraße, Höhe Hausnummer 12, ist es nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 14. Februar, 22 Uhr, und Samstag, 15. Februar, 5.15 Uhr, zu zwei Sachbeschädigungen an Autos gekommen. An einem Audi A8 und einem Hyundai i20 wurde der Lack zerkratzt, weiterhin wurden an beiden Fahrzeugen die Reifen zerstochen, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 zu melden.

