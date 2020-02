Hausbesitzer ertappt Einbrecher auf frischer Tat in Peine

Peine. Einbrecher haben versucht, in ein Haus in Peine zu gelangen. Doch der Eigentümer konnte das verhindern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sie haben versucht, gewaltsam in ein Haus in Peine einzudringen. Am Sonntag gegen 18.45 Uhr versuchten die Täter, in ein Haus in Peine einzudringen.

Der Eigentümer des Hauses, welcher sich am Wochenende in seinem Haus befand, bemerkte die Einbrecher, noch bevor sie hinein gelangten. Sie flohen daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Täter verursachten bei ihrem verhinderten Einbruch einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.