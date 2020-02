„Syrtaki“ will im März eröffnen am Peiner Schützenplatz

Nach dem „Cyrano“ und dem „Poseidon“ nun also das „Syrtaki“: Dort an der Kantstraße nahe dem Schützenplatz in Peine will ein Familienunternehmen um Herkules Pantazis mit dem „Syrtaki“ ein griechisches Restaurant eröffnet – und zwar vermutlich am Montag, 2. März.

Damit wird in diesem monumentalem Gebäude die Gaststätten-Tradition fortgesetzt: Das „Cyrano“ hat dort internationale Küche angeboten, das Restaurant „Poseidon“ griechische Spezialitäten.