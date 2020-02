Großeinsatz – Polizei rettet psychisch Kranken in Peine

Einen größeren Polizeieinsatz in Peine hat ein psychisch Kranker am Samstagvormittag ausgelöst.

Peine. Sondereinsatz am Schwarzen Weg in Peine – auch Spezialkräfte der Polizei wurden hinzugezogen.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Vormittag des heutigen Samstags am Schwarzen Weg in Peine. Ein Mann mit offensichtlich psychischen Auffälligkeiten wurde schließlich zum Selbstschutz in Gewahrsam genommen und ärztlich versorgt. Folgend soll er in einer Psychiatrie betreut werden.

Nähere Angaben zur Person wollte Polizeisprecher Matthias Pintak nicht machen, um die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen zu wahren.

Den vorliegenden Informationen zufolge hatte er am Morgen wegen seines Ausnahmezustandes selbst den Notruf gewählt. Die Peiner Polizei war laut Pintak mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, außerdem wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Nach Einschätzung der eingesetzten Beamten drohte die Gefahr, dass der Mann sich selbst verletzen könnte. Die Polizisten konnten ihn retten, in Gewahrsam nehmen und in ärztliche Behandlung bringen.

Der Einsatz dauerte von etwa 7.30 bis 11.30 Uhr nahezu den gesamten Vormittag an.