Ronja Hallemann als Mehrumer Pastorin ordiniert

Kein Platz blieb frei in der Mehrumer Kirche: Selbst die extra aufgestellten Bierzeltbänke waren dicht an dicht besetzt, als Regionalbischof Eckhard Gorka mit der Ordinandin Ronja Hallemann, Superintendent Dr. Volker Menke, Pastoren des Kirchenkreises und Kirchenvorstehern in das Gotteshaus einzog....