Großkontrolle gegen Einbrecher in Klein Ilsede

Klein Ilsede. Am Ortsausgang von Klein Ilsede hat die Polizei 110 Personen kontrolliert. Es ging um die wachsende Zahl an Einbrüchen in der Region.

In einer großangelegten Aktion hat die Polizei 70 Fahrzeuge kontrolliert, in denen 110 Personen saßen: Bei dieser Kontrolle auf der Bundesstraße 444 (B 444) in Klein Ilsede (Ortsausgang in Richtung Peine) ging es der Polizei vornehmlich um die Bekämpfung von Einbruchsdiebstählen.

Es gibt immer mehr Einbruchsdelikte im Landkreis Peine

Zwischen 15 und 20 Uhr standen am Donnerstag die Polizisten an der B 444, weil es laut Polizei in der Vergangenheit in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel vermehrt zu Einbruchsdelikten gekommen ist. Besonders im Landkreis Peine, so eine Meldung der Polizei, seien vermehrt Einbrüche in Wohnhäuser zu beobachten.

Die Polizei möchte Anwohner in Peine sensibilisieren

Mit der Aktion, bei der nicht nur in Klein Ilsede, sondern auch an anderen Orten kontrolliert worden ist, möchte die Polizei Präsenz zeigen. Bereits Ende Januar hatte die Polizei an gleicher Stelle eine ähnliche Kontrolle durchgeführt . Sie werden durchgeführt, um Anwohner für das Thema zu sensibilisieren. Bereits Ende Januar hat die Polizei in Klein Ilsede kontrolliert.

Sollten Anwohnern in ihrem Umfeld Personen auffallen, die sie erkennbar nicht zuordnen können oder die sich verdächtig oder auffällig verhalten, sollten diese auffällig mit einem Fahrzeug in ihrem Umfeld fahren, werden die Anwohner gebeten, unverzüglich ihre Polizei zu kontaktieren. Dabei seien alle Details wichtig.

Die Polizei arbeitet daran, die Sicherheit im Kreis zu verbessern und weist in ihrer Meldung auch auf ihre kostenlose Fachberatung über Einbruchschutz an. Diese können Interessierte über das Präventionsteam der Polizei wahrnehmen, das unter (05341) 1897109 zu erreichen ist. Ein weiterer Kontaktweg ist die Pressestelle, die unter (05341) 1897104 zu erreichen ist und die die Anliegen an das Team weitergibt.