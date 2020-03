Ein Mann hat in einer Arztpraxis randaliert.

28-jähriger Peiner bedroht Arzt in dessen Praxis

Trotz Hausverbots hat ein 28-Jähriger am Montag gegen 18.05 Uhr eine Arztpraxis in der Falkenberger Straße betreten. Nachdem der Mann aufgefordert wurde, die Praxis zu verlassen, wurde er aggressiv. Laut Polizei beschädigte er einen Computer und drohte dem Arzt. Der Peiner wurde von der Polizei der Praxis verwiesen. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Sachbeschädigung ein.