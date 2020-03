Auto bringt Radfahrer beim Abbiegen in Broistedt zu Fall

Ein 18-jähriger Radfahrer aus Salzgitter ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall in der Barbecker Straße leicht verletzt worden. Ein 65-jähriger Salzgitteraner war mit einem Volvo auf der Barbecker Straße in Richtung Barbecke unterwegs. In Höhe der Straße Rosenhagen ordnete er sich in die Linksabbiegerspur ein und geriet dabei offenbar zum Teil auf die Spur des Gegenverkehrs. Der ihm auf dem Fahrrad entgegenkommende 18-jährige Salzgitteraner konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte die Front des Volvos. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich, teilte die Polizei Peine mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

