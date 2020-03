Feuer auf der Veranda von Haus in Dungelbeck

In Dungelbeck brannte am Donnerstagmittag die überdachte Veranda eines Hauses an der Alten Landstraße. Niemand wurde verletzt, laut Polizeiangaben.

Von einem Haus an der Ortsdurchfahrt in Dungelbeck (Alte Landstraße/B 65) geriet am Donnerstagmittag aus bisher ungeklärter Ursache die überdachte Veranda in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.

Für die Löscharbeiten musste die Durchgangsstraße zunächst komplett, dann teilgesperrt werden. Nach Abrücken der Einsatzkräfte wurde sie wieder freigegeben.

Die Bewohner des Hauses befanden sich im Garten, als das Feuer auf der Veranda ausbrach. Sie waren nicht in Gefahr. Die Hitze führte aber dazu, dass Fensterscheiben im Erdgeschoss platzten. Deswegen, wegen der Rauchgase im Haus und wegen des Löschwassers, das in den Keller lief, ist das Haus derzeit unbewohnbar.

Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Dungelbeck, Schmedenstedt und der Kernstadt Peine.