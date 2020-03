In Dungelbeck hat ein Haus gebrannt.

Gartenschuppenbrand in Dungelbeck greift auf Haus über

Ein Gartenschuppen ist am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in der Alten Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf das angrenzende Einfamilienhaus über, welches dadurch beschädigt wurde. Die Feuerwehren aus Peine, Dungelbeck und Schmedenstedt waren eingesetzt und löschten den Brand kontrolliert, teilt die Polizei mit. Der Gartenschuppen wurde durch das Feuer vollends zerstört. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt.