Peiner Jugendliche rappen sich in ihr neues Leben

Das improvisierte Aufnahmestudio des Projektes Rapflektion am Samstag bei Labora in Peine (Bettlaken und Matratzen für die bessere Aufnahmequalität). Der Kurs ist für die Teilnehmer eine gerichtliche Auflage, für das Rappen haben sie sich selbst entschieden. In dem Text des Stückes geht es um ihr Leben – wie es war und wie es werden soll.

Peine. Im sozialen Trainingskurs bei Labora nehmen sie zusammen einen Song auf, in dem es auch um das geht, was sie hinter sich lassen wollen.

Es braucht nicht viele Worte, um sich was vorzunehmen. „Ich muss endlich begreifen!“ oder „Du kannst das, Du schaffst das!“, heißt es im Text des Rapsongs, den fünf männliche Jugendliche am Samstag bei Labora (Ambulante sozialpädagogische Angebote) aufnehmen. Das Projekt ist Teil des sechsmonatigen sozialen Trainingskurses, zweimal pro Woche. Der ist eine gerichtliche Auflage.

Labora hat Carlos Utermöhlen bei sich im Haus. Der kommt mit seinem Projekt „Rapflektion“. „Wir betreuen junge Menschen, die straffällig geworden oder von strafrechtlicher Verfolgung bedroht sind“, schreibt Anastasia Pastewsky von Labora im Vorfeld zu dem Termin.

Es gibt aber mitnichten sexistischen oder gewaltpropagierenden „Gangster Rap“ von echten „Knackis“. Von den Jugendlichen, die hier mitmachen, hat noch keiner gesessen, keiner hat eine Vorstrafe. Eine Prügelei, Beleidigungen, Randale, Dauerschwarzfahren, vielleicht auch „mal was geklaut“ – das haben viele Jugendliche hinter sich, sie wurden aber nur nicht erwischt oder angezeigt.

In den Räumen von Labora baute die Kreismusikschule die Aufnahme- und Tontechnik auf; links Carlos Utermöhlen, der Gründer des Projektes Rapflektion. Foto: Arne Grohmann

Eine Vorgabe, wohin der gemeinsame Song gehen soll, habe es nicht gegeben, erzählen die Betreuer und Kursleiter. „Wir haben genommen, was uns beschäftigt.“ Und: „Wir sind ja nicht umsonst hier“, sagt einer der Teilnehmer. Deswegen geht es in dem Text, jeder steuert mindestens eine Strophe bei, auch um das, was geschah: um den verlorenen gegangenen Respekt vor dem Gesetz oder „zur falschen Zeit am falschen Ort“ gewesen zu sein.

Es geht aber auch darum, wie es gerade ist, was passieren kann und auch, wie es weitergehen soll. „Was wird sein, wenn nicht mal meine Eltern mir verzeih’n?“, fragen sich die Jugendlichen, von denen einer nach dem anderen in dem von der Kreismusikschule Peine aufgebauten Aufnahme- und Tonstudio seinen Teil des Songs einsingt. „Ich glaube endlich an mich“, heißt auch in die Zukunft gerichtet.

Das tun die Labora-Mitarbeiter auch. Das ist ihr Job, ihre Berufung – trotz der Enttäuschung, bei Rückfällen, die dieser auch mit sich bringt. „Man braucht ganz viel Beziehungsarbeit“, sagt Anastasia Pastewsky. Daher sei es auch nötig, dass der Kurs über mehrere Monate geht. In dem gibt es eine „klare Linie, aber mit Herz“. Im Idealfall führt die Betreuung dazu, dass die Jugendlichen einsehen, was sie gemacht haben. Aber auch, dass sie das hinter sich lassen wollen und Ziele für die Zukunft haben.

Aus dem gewohnten System auszubrechen, sei schwer und für einige Jugendliche schlicht nicht möglich, erläutert Anastasia Pastewsky. Die Labora-Mitarbeiter machen sich auch nichts vor, denn sie haben nur wenige Stunden in der Woche Kontakt mit den Jugendlichen. Der Tag hat aber 24 Stunden.

Um so mehr ist Carlos Utermöhlen wichtig und stolz, dass sich die Kursteilnehmer, die alle bisher keine Musik gemacht haben, öffnen, ihre Gefühle wahrnehmen, diese in Worte fassen und auch noch gemeinsam den Song daraus machen. Sie hätten sich in der relativ kurzen Zeit mehr bewegt, also so mancher Erwachsene mit einer ähnlichen Vorgeschichte.

Rap und Hip-Hop geht auch gar nicht ohne Selbstreflexion und Gefühl, ist der Initiator von „Rapflektion“ überzeugt. Und es gehört Disziplin dazu, die bei einigen der Jugendlichen im bisherigen Leben nicht unbedingt im Vordergrund stand. Seinen Kursteilnehmern sagt Carlos Utermöhlen im Gruppenraum vor den Aufnahmen: „Rap muss aus einem selbst herauskommen. Das habt Ihr gemacht. Ihr seid authentisch!“