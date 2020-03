Bisher kein bestätigter Fall von Corona im Landkreis Peine

Er habe bisher keinen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. „Insofern gehe ich davon aus, dass wir keinen Fall haben“, sagte am Sonntag gegen 14 Uhr Landkreis-Sprecher Fabian Laaß auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am Freitag waren drei Menschen im Kreis Peine als Verdachtsfälle eingestuft und unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Sie waren zuvor als „Kontaktpersonen“ von mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Braunschweig, Eltze und Lehrte festgestellt worden. Deswegen war die Vorsorgemaßnahme angeordnet worden.

Bei einem Peiner, der die Infektionssymptome (Fieber, Husten, Halskratzen) hatte, wurde ein Abstrich gemacht. Der Coronaverdacht wurde aber bis Sonntag nicht bestätigt. Bei den anderen beiden Verdachtsfällen, die keine der typischen Symptome zeigten, wurde kein Abstrich gemacht.

Ob die angeordnete Quarantäne aufgehoben wird, werde erst am Montag entschieden, so Landkreis-Sprecher. Das sei aber sehr wahrscheinlich, wenn sich die Verdachtsfälle nicht bestätigt hätten.

Die Erhöhung von an Corona nachweislich erkrankten Menschen hatte auch im Kreis Peine Bürger zu Hamstereinkäufen bewogen. Besonders beim Toilettenpapier gab es in den vergangenen Tagen auch in Drogeriemärkten im Kreis Peine das eine oder andere leer gekaufte Regal. Die füllen sich aber meistens relativ zeitnah wieder. Ein Rundgang in der Gemeinde Vechelde am Samstag zeigte: Keine Panik, Klopapier gibt es...!

Bei einem Corona-Infektionsverdacht sollten sich Betroffene zunächst telefonisch – nicht persönlich – bei ihrem Hausarzt melden. Das Kreis-Gesundheitsamt ist auch am Wochenende telefonisch erreichbar unter (05171) 4017001.

Erster Ansprechpartner im Klinikum Peine ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117.

Auf keinen Fall sollten Betroffene bei einem Infektionsverdacht direkt die reguläre Patientenaufnahme oder das Info-Center aufsuchen – erst zum Telefon greifen!

Hier finden Sie alle Informationen: https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/article228579721/Corona-Virus-in-Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter-Gifhorn-Helmstedt-Peine-Wolfenbuettel-alle-Informationen-auf-einen-Blick.html