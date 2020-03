Corona – erste bestätigte Fälle im Landkreis Peine

Im Corona-Testzentrum in Peine wurden am Freitag vier Abstriche genommen.

Es war abzusehen und nun ist es auch passiert: Der Landkreis Peine meldete am Freitagnachmittag die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Peine.

Genauere Angaben machte Landkreis-Sprecher Fabian Laaß am Freitag zunächst noch nicht. Nur: Es habe am Freitag vier Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen im Testzentrum in Peine gegeben. Bei zwei Personen habe sich der Verdacht bestätigt.

