„Flying Lions“ aus Essinghausen fliegen auf Platz drei

Die „Flying Lions“, das Cheerleader-Team des TSV Eintracht Essinghausen nahmen an der öffentlichen Meisterschaft „CheerTrophy“ im Congress-Zentrum Wolfsburg teil. Das Team aus Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 28 Jahren trat in der Kategorie „Allstar Cheer Level 3“ an. Die Vorbereitung erwies...