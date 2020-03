Stand Samstagabend: Nun sind es 20 Corona-Fälle in Peine

Peine. Das Corona-Testzentrum in Peine ist am Wochenende geöffnet, das Bürgertelefon besetzt.

Die Anzahl der bestätigten und registrierten Corona-Fälle im Peiner Land ist von 13 am Donnerstag auf 15 am Freitag gestiegen und hat sich bis Samstagabend auf 20 erhöht. Die Zählung des Kreis-Gesundheitsamtes meldete Landkreissprecher Fabian Laaß. Bei den neuen Fällen handele es sich um weniger Kontaktpersonen vorheriger Fälle, sondern um neue Infektionsfälle von Personen, die sich bereits in Quarantäne befunden hätten.

Die Anzahl der Personen, die in häusliche Quarantäne gesetzt werden sind, hat sich laut Laaß am Samstag nicht wesentlich erhöht – etwas mehr als 150. Diese Zahl war vorige Woche von Donnerstag auf Freitag sprunghaft angestiegen von 80 auf fast das Doppelte.

Corona-Testzentrum in Peine ist am Wochenende geöffnet

Das Corona-Testzentrum des Kreis-Gesundheitsamtes im ehemaligen Werksgasthaus in Peine, Gehrad-Lucas-Meyer-Straße, hat täglich – auch am Wochenende – jeweils von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Termine für Tests am Wochenende sind am Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer (0 51 71) 4 01 70 51 zu vereinbaren. Der Landkreis macht darauf aufmerksam, dass niemand das Testzentrum ohne Termin aufsuchen sollte.

Erste Todesfälle nach Corona-Infektion in Niedersachsen

Bürgertelefon für Corona-Fragen Samstag und Sonntag erreichbar

Das Bürgertelefon des Kreisgesundheitsamtes ist täglich geschaltet: Bürger können sich montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 16 Uhr mit ihren Fragen an die Mitarbeiter der Verwaltung wenden. Am Wochenende – sowohl am Samstag wie auch am Sonntag – ist das Bürgertelefon von 9 bis 15 Uhr besetzt: (0 51 71) 4 01 77 77.

