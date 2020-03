In Peine hielt die Polizei einen 48-jährigen Österreicher an. Atemalkohol: 3,95 Promille.

Bei einer Kontrolle am Dienstag gegen 15 Uhr hat die Polizei in Peine-Telgte einen 48-jährigen Österreicher aus dem Verkehr gefischt, da er betrunken Auto fuhr. Die Polizisten hielten den Mazda-Fahrer in der Hermannstraße an, bemerkten, wie die Polizei mitteilt, „Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung“ und ließen ihn pusten: 3,95 Promille.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein. Im Klinikum Peine wurde eine Blutprobe entnommen.