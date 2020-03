Landkreis Peine – Anstieg auf nunmehr 31 Corona-Infizierte

Die Zahlen steigen weiter an: Am Mittwochabend hat es im Landkreis Peine (mehr als 134.000 Einwohner) offiziell 31 Corona-Infizierte gegeben, 219 Menschen haben zu dem Zeitpunkt in Quarantäne gelebt – das berichtet Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Darüber hinaus hat die Polizeiinspektion Salzgitter,...