Nach dem Unfall in der Caroline-Herschel-Straße beging der Unbekannte Fahrerflucht. (Symbolbild)

Stederdorf. Am vergangenen Donnerstag demolierte ein noch unbekannter Fahrer die linke Seite eines geparkten BMW in Peine. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unfall-Fahrer rammt BMW in Peine und flüchtet

Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer hat am vergangenen Donnerstag einen geparkten BMW auf dem Parkplatz in der Caroline-Herschel-Straße touchiert. Bei dem Vorfall, der sich laut Polizei zwischen 9.15 und 9.45 Uhr ereignete, entstand ein Schaden an der gesamten linken Seite des BMW.

Die Höhe des Schadens beläuft sich auf 2000 Euro. Der noch unbekannte Fahrer flüchtete nach der Tat in unbekannter Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Peine unter (05171) 9990.