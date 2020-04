Bei einer Kontrolle in der Burgdorfer Straße in Vöhrum haben Beamte der Polizei Peine einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mutmaßlich unter Drogen stand, so die Polizei. Bei der Kontrolle am Sonntag gegen 12.50 Uhr fielen den Beamten Anzeichen für Drogenkonsum des 38-Jährigen Opel-Fahrers auf.

Da ein Vortest positiv ausschlug, ordneten sie eine Blutprobe an und veranlassten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.