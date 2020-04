Bürger bilden breites Bündnis: „Wir für das Klinikum Peine“

Das Insolvenzverfahren für das Klinikum Peine (275 Betten; rund 800 Stellen) im Verbund der angeschlagenen AKH-Gruppe Celle läuft. Der Erhalt und Weiterbetrieb des Hauses am Standort – möglicherweise auch in veränderter Ausprägung – ist das erklärte Ziel von Politik und Verwaltung in Peine. Dazu hatten Landrat Franz Einhaus (SPD) und Erster Kreisrat Henning Heiß jüngst ihren Rettungsplan vorgestellt. Dieser Plan beinhaltet, wie...