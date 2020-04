Peine. Der Jugendliche fuhr in Peine Fahrrad. Beim Abbiegen ist er gegen ein Auto gestoßen.

15-Jähriger verletzt sich in Peine auf Kreuzung leicht

Beim Überqueren der Kreuzung Am Silberkamp/Schäferstraße in Peine ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 15-jähriger Radfahrer gegen ein vorfahrtberechtigtes Auto gestoßen, das ebenfalls den Kreuzungsbereich befuhr. Das teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß habe sich der Radfahrer leicht verletzt. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.