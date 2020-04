Peiner Schüler berichten über ihre Erfahrungen im Betrieb

Drei Wochen haben Schüler der neunten Klassen der Bodenstedt-/Wilhelmschule in Peine in Betrieben gearbeitet – vor der Corona-Pandemie. Sie absolvierten ein Praktikum in einer Tischlerei, einer Autowerkstatt, im Kindergarten oder in einer Arztpraxis. Über ihre Eindrücke und Erfahrungen berichteten die Schüler beim Praktikumsmarkt in der Bodenstedtschule.

Im Rahmen einer Projektwoche hatten die Schüler Zeit, Plakate über ihren Praktikumsbetrieb zu erstellen, Informationen zu den verschiedenen Berufen zusammenzutragen und einen Stand für den Praktikumsmarkt vorzubereiten. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Klassenlehrern und der Sozialarbeiterin Cirsten Hintze-Herthum. Die Neuntklässler entwickelten viele gute Ideen, um ihren Mitschülern die Praktikumsberufe vorzustellen: An einem Stand über die Altenpflege sollten die Schüler „Tabletten“ in Form von Süßigkeiten richtig in eine Tablettenbox einsortieren. Beim Stand der Informations-Elektroniker mussten die Besucher Buchstaben korrekt auf einer Tastatur platzieren. Bei den Malern wurde mit Farbe gearbeitet, bei den Tischlern gesägt. Hinzu kamen an vielen Ständen liebevoll gestaltete Plakate, Powerpoint-Präsentationen, Spiele oder Quizfragen.

Gern erzählten die Neuntklässler ihren Mitschülern von ihren Erfahrungen während es Praktikums, von den Vor- und Nachteilen ihres Praktikumsberufs und ihren vielfältigen Einblicken in die Arbeitswelt. Wolfgang Sammer, der neue Schulleiter der Bodenstedt-/Wilhelmschule, zeigte sich beeindruckt von den Präsentationen auf dem Praktikumsmarkt: „Die Vielfalt der präsentierten Berufe und die Kreativität der Schülerinnen und Schüler, ihre Berufe interaktiv zu beleuchten, hat mich wirklich begeistert. Insgesamt ein sehr gelungener Abschluss der Projektwoche.“