Kreis Peine meldet elften Corona-Toten – ein Heimbewohner

In der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt ist ein weiterer Bewohner am Corona-Virus gestorben.

Peine. Der 90-Jährige hat in der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt gewohnt – dort ist es der siebte Tote. Die Peiner Innenstadt ist voll.

Die Zahl der Corona-Toten in der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt steigt: Am Montagabend meldete Landkreis-Sprecher Fabian Laaß den siebten Toten in der Einrichtung – es ist der kreisweit elfte Verstorbene. Dem Sprecher zufolge handelt es sich bei dem jüngsten Todesfall um einen 90 Jahre alten Mann, der sich zuletzt zur ärztlichen Behandlung im Peiner Klinikum befunden habe. Am Wochenende waren zwei Todesfälle zu beklagen: eine Bewohnerin der Residenz und ein 82 Jahre alter Mann, der außerhalb des Landkreises in einem Krankenhaus behandelt worden ist.

Gegenüber Sonntagabend hat sich die Zahl der Infizierten bis Montagabend nicht verändert: Laaß zufolge sind es nach wie vor 132 Personen – bei 44 liegt eine aktive Erkrankung vor, 77 sind wieder genesen, dazu die elf Todesfälle.

Darüber hinaus befinden sich Montagabend kreisweit 117 Menschen in häuslicher Quarantäne (Verdachtsfälle und Kontaktpersonen zu Erkrankten) – Sonntagabend waren es 116 Personen. 311 Menschen wurden bis Montagabend aus der Quarantäne wieder entlassen (plus drei). Am Montag gab es 13 Abstriche im Corona-Testzentrum in Peine (am Samstag 17, am Sonntag gab es keine Abstriche).

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Mit der Öffnung etlicher Geschäfte ist die Peiner Fußgängerzone am Montag spürbar voller gewesen als an den Vortagen: Ob dabei die Vorgaben eingehalten wurden, darauf achtete das Ordnungsamt der Stadt. An den Eingängen vieler Geschäfte wird auf die Corona-Regeln hingewiesen: ein Mindestabstand von 1,5 Metern, möglichst bargeldlos bezahlen. Vielfach werden auch Handschuhe angeboten. Was kaufen die Menschen? Beim Herrenausstatter „Männersache“ waren es am Montag vor allem T-Shirts und Polohemden. „Mit so viel Betrieb haben wir nicht gerechnet“, sagen Geschäftsinhaber Carsten Senge und Ulrich Ginsburg. Allerdings wollten sie in den vergangenen Wochen gerne Hemden und Anzüge für die Konfirmationen verkaufen. Doch diese sind ebenso abgesagt wie Hochzeiten im Wonnemonat Mai, und mit dem Freischießen fällt auch der Verkauf für die Freischießen-Bälle aus. „Die Übergangsware liegt noch“, schildert Ulrich Ginsberg die aktuelle Situation. Als nächstes müsse die Sommerware verkauft werden. Auch dieses Geschäft wird mit Blick auch Kurzarbeit und abgesagte Urlaube mit Skepsis gesehen.

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.