Die beste Nachricht vorweg: Bis Dienstagabend ist es kreisweit bei den elf Corona-Toten geblieben – das berichtet Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Die übrigen Zahlen sind hingegen im Vergleich zum Montagabend leicht angestiegen.

Zum einen waren am Dienstagabend kreisweit 135 Personen nachgewiesen am Corona-Virus erkrankt (plus drei): Bei 42 Menschen ist die Erkrankung aktiv, 82 Personen sind wieder genesen, dazu kommen die elf Toten – auch diese Zahlen nennt Laaß. Zum anderen befanden sich am Dienstagabend im Kreis Peine 118 Menschen in häuslicher Quarantäne (plus eins gegenüber Montagabend) – dabei handelt es sich um Verdachtsfälle und Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten. 311 Menschen sind allerdings bis Dienstagabend aus der Quarantäne wieder entlassen worden (plusminusnull). Im Corona-Testzentrum in Peine sind am Dienstag Abstriche bei 16 Menschen gemacht worden (plus drei).

Warmes Wetter, viele Geschäfte haben wieder geöffnet: Das alles scheint zu verlockend zu sein für die Bevölkerung, denn kreisweit sind mehr Menschen auf den Straßen unterwegs – das gilt auch für die Peiner Fußgängerzone. Allerdings erinnert die Peiner Stadtsprecherin Petra Neumann ausdrücklich: „Die Polizei und die Stadt Peine weisen deutlich darauf hin, dass die seit langem bestehenden Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit weiterhin unverändert gelten.“

So seien Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit ohne gerechtfertigten Grund nach wie vor verboten. „Die Polizei und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden weiterhin die Einhaltung der Bestimmungen kontrollieren und Verstöße ahnden, um Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu vermeiden“, betont Petra Neumann: „Bitte halten Sie alle Schutzmaßnahmen ausnahmslos ein. Nur gemeinsam können wir so dazu beitragen, dass es nicht zur weiteren Ausbreitung der Pandemie kommt.“

Nach wie vor gilt zudem, dass Alten- und Pflegeheime nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen neue Bewohner aufnehmen dürfen: Unter anderem muss für den Neuankömmling eine 14-tägige Quarantäne in einem Einzelzimmer oder in einem alleine bewohnten Doppelzimmer sicher gestellt sein. Kostenlose Hilfe bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt in Peine an, (05171) 4019104.