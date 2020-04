In Stederdorf drangen bislang nicht ermittelte Täter in den Außenbereich eines Baumarktes ein. (Symbolbild)

Bislang nicht ermittelte Täter sind gewaltsam in der Zeit zwischen Dienstag, 7.30 Uhr, bis Mittwoch, 14.20 Uhr, in den Außenbereich eines Baumarktes in der Caroline-Herschel-Straße in Stederdorf eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilt, ist bisher noch nicht bekannt, ob etwas aus dem Markt gestohlen wurde. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von circa 150 Euro.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.