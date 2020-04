Tierschutzverein Peine – Start mit neuem Team

Der Vorstand des Peiner Tierschutzvereins ist wieder handlungsfähig, das neue Team ist gewählt: Vorsitzender ist Günter Diederichs aus Peine, sein Stellvertreter Roland Geppert aus Edemissen, Schatzmeisterin Dagmar Kaczmarek, Rothemühle, Beisitzer Georg Heiber aus Abbensen. Schriftführerin ist Stephanie Geppert – sie wurde bereits bei der Mitgliederversammlung im August 2019 gewählt.

Wie berichtet, wurde schriftlich gewählt, zudem gab es am Mittwochabend eine Videokonferenz. „Wir haben 500 Einladungen verschickt, davon 200 per Mail, die anderen per Post“, so der Vorsitzende. 45 Mitglieder gaben ihre Stimmen ab, an der Videokonferenz nahmen 25 Vereinsmitglieder teil. Manche hätten da mit den Tücken der Technik gekämpft, einige sich per Mail gemeldet und mitgeteilt, dass sie es nicht schaffen.

Von denen, die dabei waren, habe es kritische Nachfragen zu Anschaffungen wie zum Beispiel einem neuen Trecker und einer Einbruch-Sicherungsanlage gegeben, sagte der Vorsitzende auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Wahl des Beirats soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wenn wieder eine Mitgliederversammlung möglich ist. Die Wahlergebnisse sind auf der Internetseite des Tierschutzvereins nachzules.