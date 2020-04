Wito sucht Lieblingsradrouten der Bürger im Peiner Land

Das vom Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) geförderte Projekt „RadSchwärmer: Lokal vernetzt – Radrouten im Peiner Land“ startet mit einem Wettbewerb. Die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (Wito GmbH) ruft daher Bürger im Peiner Land dazu auf, lokale Rundkurse mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern einzureichen.

Wer kennt diese kleinen und feinen Touren am besten? „Wir denken, das sind die Menschen, die hier leben!“, so Inga Heine von der Wito, Koordinatorin des Radprojekts.

Jeder Teilnehmer werde mit einem Sechserträger alkoholfreiem Härke Pils belohnt und gewinne mit etwas Glück sogar einen der Hauptgewinne: 1. Preis: Kinderfahrrad-Anhänger „Croozer Keeke 2“ für zwei Kinder, 2. und 3. Preis: Fahrrad-Navigationsgerät „Teasy One Generation 4“, 4. und 5. Preis: Fahrradhelm „Alpina Panoma Classic“ mit fachlicher Beratung.

Die vorgeschlagenen Radrouten müssen sich auf Wegen und Straßen befinden, die für den öffentlichen Radverkehr zugelassen sind. Nach Abgabe werden die Routen auf ihre Befahrbarkeit geprüft. Je Kommune werden mindestens ein bis drei Routen veröffentlicht. Die Wito freut sich auch über kommunenübergreifende Routen.

„Mit einer der aktuellen Situation angemessenen Eröffnung sollen die Routen dann voraussichtlich im Herbst eingeweiht sowie die Gewinner bekannt gegeben werden“, so die Wito weiter. Schließlich sollen die besten Routen zum Beispiel in der Neuauflage des Flyers RadSchwärmer sowie auf der Website der Wito unter www.tourismus-peine.de/radrouten veröffentlicht werden. Dort finden sich auch bestehende, konzipierte, Radrouten im Kreis Peine. Zudem gibt es auf der Seite regelmäßig neue Informationen zum Thema Radfahren.

Mindestvoraussetzung für die Routeneinreichung: Rundkurs im Peiner Land (Start- und Endpunkt stimmen überein), maximal zehn Kilometer. Die Kontaktdaten für Nachfragen und/oder zur Gewinnbenachrichtigung (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) gehören dazu. Die Art ist frei wählbar, zum Beispiel als Eintrag der Strecke über outdooractive.com, als Zeichnung auf eine Kartenkopie (möglichst Maßstab 1:50.000) oder als GPX-Datei.

Wünschenswert wären ergänzende Angaben: Kurzer Beschreibungstext (Infotafeln, Rastplätze, Spielplätze, Besonderheiten wie schöne Lichtung, besonderes Haus, Gastronomie), ungefähre Länge der Strecke, Details zur Beschaffenheit der Wege (Befahrbarkeit, Breite, Treppen, Gefahrenstellen, Material, Schiebestrecken, Querrillen, große Löcher, Lärmbelastung, Geruchs- und Staubbelästigung, KFZ-Verkehrsbelastung, ungesicherte Querungen, mit Kindern gut zu befahren, anhängertauglich) und natürlich Fotos mit Details der vorgeschlagenen Radtour.

Vorschläge bis 30. Juni per E-Mail an i.heine@wito-gmbh.de, abgeben bei der Wito oder per Post an: Wito GmbH, Inga Heine, Ilseder Hütte 10, 31241 Ilsede. Informationen gibt es auf https://www.tourismus-peine.de/Radrundwege oder telefonisch unter (05172) 9492610.