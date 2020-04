Lebensmitteltüten statt gemeinsamem Frühstück für Peiner

Jeden vierten Donnerstag im Monat bietet die Kirchengemeinde St. Johannis Telgte in Peine einen kostenlosen Frühstücks-Brunch im Gemeindehaus an. Laut Pressemitteilung des Kirchenkreises Peine werde dieses Angebot seit Jahren „rege genutzt“, nun habe auch hier die Corona-Krise zugeschlagen und dafür gesorgt, dass das Projekt pausieren muss.

„Das ist für unsere Teilnehmer sehr schlimm. Sie haben sonst kaum Gelegenheit, in geselliger Runde zu essen und sich mit anderen zu unterhalten. Außerdem fehlt bei vielen gerade zum Monatsende das Geld, um Lebensmittel einkaufen zu können. Durch die Corona-Krise verschärft sich die Situation. Viele sind in Kurzarbeit, haben ihren Job verloren oder können nicht arbeiten, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen“, wird Gerhard Eggloff in der Mitteilung zitiert. Er organisiert zusammen mit einem Team aus Ehrenamtlichen das Frühstück.

Um wenigstens etwas Abhilfe zu schaffen, machte er sich nun mit Pastor Jens Kertess auf den Weg, gut gefüllte Taschen mit haltbaren Lebensmitteln zu verteilen. Dazu kamen 70 Liter haltbare Milch aus dem Martin-Luther-Kindergarten, die dort nicht mehr verbraucht werden kann, da Kitas nach wie vor geschlossen sind. Wer nicht angetroffen wurde, bekam einen Umschlag mit Einkaufsgutscheinen.

„Wir würden uns freuen, wenn wir weitere Spenden bekämen. Vielleicht stellt der eine oder andere jetzt fest, dass er doch zu viel Mehl, Nudeln, Reis oder andere haltbare Lebensmittel gekauft hat. Ehe diese entsorgt werden, nehmen wir sie gerne für weitere Verteilaktionen. Auch Vorräte aus jetzt geschlossenen Institutionen wie Kindergärten nehmen wir gerne“, bekräftigte Eggloff. Jeder, der haltbare Lebensmittel spenden möchte, kann sich direkt an Gerhard Eggloff, (05171) 24496, wenden.