30-jähriger Peiner bei Autounfall in Vöhrum verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Vöhrum in Vöhrum wurde ein 30-Jähriger Peiner leicht verletzt. Am Dienstag gegen 21 Uhr bog ein 40-Jähriger Peiner aus dem Buschweg in die Schwicheldter Straße einbiegen.

Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigen Wagen des 30-Jährigen, der die Pelikanstraße in Richtung Kirchvordener Straße befuhr, wie die Polizei mitteilt. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der 30-Jährige leicht verletzt wurde.

Die Ampelanlage war zur Zeit des Unfalls ausgeschaltet. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht abgeschätzt werden.