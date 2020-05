Fahrer rammt in Peine Audi Q5 und flüchtet

Peine. Die Polizei Peine sucht nach Zeugen für den Unfall am Wochenende in der Mörikestraße.

Einen Schaden von 2000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, verursacht, als er einen in der Mörikestraße in Peine abgestellten Audi Q5 beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.