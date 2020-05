Hauseigentümerin überrascht Einbrecher in Ilsede

Ilsede. Die Einbrecher durchsuchten am Mittwochabend auch das Schlafzimmer – und weckten so die Anwohnerin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am späten Mittwochabend gegen 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hostmannstraße in Ilsede eingebrochen.

Die Täter gelangten über die Terassentür in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume – unter anderem auch das Schlafzimmer, in den sich die Hauseigentümerin befand. Die Seniorin wachte auf und sprach die Einbrecher an – die Täter flüchteten daraufhin mit dem erlangten Bargeld aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche auffällige Beobachtungen zur genannten Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750, in Verbindung zu setzen. /red