Tierschutzverein Peine kämpft gegen Katzenelend

Frei laufende, wilde Katzen ohne Besitzer: Sie leben in Hinterhöfen, auf der Straße, in Lagerhallen, auf Betriebsgeländen. Dort bringen sie auch ihre Jungen zur Welt und oftmals nimmt das Elend seinen Lauf. Die Mütter können die Kinder nicht richtig ernähren, die Kleinen leiden unter Milben, Flöhen, Katzenschnupfen, Darmbakterien, Durchfall. Diejenigen, die am frühesten im Jahr geboren werden, trifft es am heftigsten. Manche haben keine Chance.

„Wenn die Kastrationspflicht eingehalten würde, müsste das nicht sein“, sagen Stephanie Geppert und Dagmar Kaczmareck vom Tierschutzverein Peine. Mehrfach haben sie im vergangenen Jahr Muttertiere eingefangen, kastriert, gechipt und wieder zurückgebracht. „An einigen Plätzen haben wir auch Futterstellen eingerichtet.“

Gefüttert werden die Katzen von Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins, aber auch von Mitarbeitern von Betrieben, auf deren Gelände die Katzen leben. In der Stadt Peine und in der Gemeinde Edemissen gilt die Kastrationspflicht für frei laufenden Katzen, „in den anderen Gemeinden leider noch nicht“, sagt Stephanie Geppert. „Und manchmal reden wir auch gegen Wände“, berichtet sie. Es gebe Katzenbesitzer, die sich weigerten, ihre Tiere kastrieren zu lassen, selbst nicht, wenn der Tierschutzverein – gegen eine Spende - die Kosten übernehme.

Bitte der Katzenschützer an alle Menschen im Landkreis: „Melden Sie es uns, wenn Sie irgendwo ein krankes, vernachlässigtes Tier sehen.“ Derjenige, der es melde, müsse nicht die Kosten tragen, betont Stephanie Geppert. „In einigen Fällen konnten wir aber auch helfen.“

Im vergangenen Jahr seien rund 100 Katzen eingefangen, kastriert und gechipt worden, nennt sie eine Zahl. „Und es zeigt Wirkung.“ In diesem Jahr gebe es weniger Kitten als sonst. Stephanie Geppert schränkt ein: „Es kann aber auch sein, dass weniger gefunden wurden, weil in der Coronakrise weniger Leute unterwegs waren.“

Glück hatten die fünf Kitten, die Dagmar Kaczmareck zurzeit großzieht. Sie wurden in einer Lagerhalle gefunden – noch ganz klein und in jämmerlichem Zustand. Die Mutter kam nicht mehr zu ihnen zurück.. „Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist“, sagt Dagmar Kaczmareck.

Sie hat – wie schon so oft – die fünf mit nach Hause genommen und päppelt sie auf. „In den ersten Tagen brauchen sie alle zwei Stunden ihre Milch, jetzt halten sie schon etwas länger durch.“ Ist die Tierschützerin länger als drei Stunden von zu Hause weg, dann nimmt sie die Katzenkinder mit.

Schon seit 13 Jahren ist Dagmar Kaczmareck die Katzenmutter des Tierschutzvereins, rund 100 Kitten zieht sie im Jahr groß. Sind sie alt genug, werden sie über den Tierschutzverein Peine in Familien vermittelt.

Weitere Infos im Internet unter tierheim-peine.de