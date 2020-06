Demo gegen Rassismus auf dem Marktplatz

Einen Demonstrantin weint bei einem Protest in Rotterdam und trägt einen Mundschutz auf dem eine Nachricht fixiert ist mit den Worten: "i can't breathe". Weltweit drücken Menschen ihre Anteilnahme nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis aus.

Peine. Das Fest der Kulturen musste in diesem Jahr ausfallen. Dafür organisiert das Bündnis für Toleranz am 6. Juni eine Kundgebung gegen Rassismus.

Das „Fest der Kulturen – bunt statt braun“ fällt in diesem Jahr der Corona Pandemie zum Opfer. Trotzdem findet am Samstag, 6. Juni, von 10 Uhr an eine Kundgebung des Bündnisses für Toleranz auf dem Peiner Marktplatz statt: „Nein zu Rassismus – hier und überall!“, kündigt Doris Meyermann für das Organisations-Team des Peiner Bündnisses für Toleranz an.

Das Bündnis für Toleranz erklärt sich solidarisch mit gewaltfreien Protesten gegen Rassismus

„Wir sind tief bestürzt über den Tod von George Floyd und den offenkundigen strukturellen Rassismus in den USA“, schreibt Meyermann in einer Pressemitteilung.

Das Bündnis erkläre sich solidarisch mit den Menschen, die weltweit gewaltfrei gegen Rassismus und für Toleranz und ein respektvolles Miteinander eintreten. Rassismus und Rechtsextremismus seien auch in unserer Gesellschaft verbreitet und würden von der AfD immer wieder befeuert.

Doris Meyermann begrüßt die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dernach Teile der AfD rechtsextrem seien

„Wir begrüßen es sehr, dass der niedersächsische Verfassungsschutz Teile dieser Partei nun endlich als rechtsextrem erkannt hat. Auch nach Auflösung des sogenannten Flügels sind dieselben Personen mit ihren rechtsextremistischen Einstellungen weiter aktiv in der AfD. Sie dürfen ihre rassistische Hetze, dieses Gift nicht länger in unsere Gesellschaft tragen und damit den Nährboden für solche Taten wie den Mord an Walter Lübcke vor einem Jahr bereiten“, schreibt Meyermann weiter.

Verbrechen gehörten aufgeklärt, faschistoide Strukturen seien an jeder Stelle unakzeptabel und seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Keinesfalls dürfe dieses aber Grund sein, Menschen generell wegen ihres Namens oder ihrer Hautfarbe zu verurteilen.

Die Corona-Pandemie erlaubte es nur, dass 50 Menschen an der Kundgebung teilnehmen

Münstermann in ihrer Pressemitteilung: „Wir wollen als unmissverständliche Antwort der Zivilgesellschaft ein Zeichen setzen: Wir dulden keine Form von Rassismus und Menschenfeindlichkeit – nicht in unserem Land oder anderen Ländern. Wir stehen ein für unsere Werte und für eine demokratische Gesellschaft, in der Rassismus überwunden ist und sich Menschen in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung begegnen.“

Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Teilnehmerzahl an der Kundgebung auf 50 Personen begrenzt.