Peine. In der Schloßbleiche hat am Dienstag ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche aus einem Auto gestohlen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag in Peine die Seitenscheibe eines Opel Corsa eingeschlagen und die sich im Auto befindende Handtasche gestohlen. Der Wagen parkte in der Schloßbleiche.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Diebstahl mittags zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr zugetragen haben. Die Schadenshöhe wird auf etwa 400 Euro geschätzt. /red