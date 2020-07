Peine-Gutscheine helfen Firmen und Gastwirten in Corona-Not

Gut gefüllt mit Passanten war die Peiner Bummelmeile am Samstag – und ein bisschen Freischießen-Stimmung wehte auch durch die Stadt: Denn einige Häuser sind in diesen Tagen trotz des coronabedingten Ausfalls des Heimatfestes mit Fahnen in den Peiner Stadtfarben Rot und Grün geschmückt.