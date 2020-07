Peine: DLRG rettet Betrunkenen aus dem Eixer See

Gerade rechtzeitig waren Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am frühen Samstagabend am Eixer See in Peine zur Stelle: Ein stark alkoholisierter Mann war gegen 17 Uhr zum Schwimmen in den See gegangen – obwohl sein Arm wegen eines vorherigen Sturzes gebrochen war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, retteten die DLRG-Schwimmer den 30-Jährigen.

Betrunkener aus Eixer See gerettet – Messbereich des Promille-Testers überschritten

Wie stark der Mann betrunken war? „Eine Atemalkoholmessung war auf Grund der Höhe des Wertes nicht möglich, da der Messbereich des Gerätes (bis 5,0 Promille) überschritten wurde“, heißt es im Polizeibericht. Zudem hätten sich zwei Bekannte des 30-Jährigen gegenüber anderen Gästen rücksichtslos verhalten. Da die Gefahr bestand, dass die ebenfalls betrunkenen Männer auch ins Wasser gehen, erteilte ihnen die Polizei einen Platzverweis.

30-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Ein weiterer Bekannter brachte die Männer schließlich nach Hause. Der verletzte 30-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine. feu