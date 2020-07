Peine: 43-Jähriger schlägt 16-Jährigem mit der Faust ins Gesicht

Zu einer Körperverletzung ist es am späten Freitagabend gegen 23 Uhr im Bereich des Skate-Parks in der Hans-Gallinis-Straße in Peine gekommen (Symbolbild).

Zu einer Körperverletzung ist es am späten Freitagabend gegen 23 Uhr im Bereich des Skate-Parks in der Hans-Gallinis-Straße in Peine gekommen. Ein 43 Jahre alter Mann schlug einem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

16-Jähriger mit der Faust ins Gesicht geschlagen – Beschuldigter war betrunken

Der Jugendliche klagte anschließend über Schmerzen im Kieferbereich. Zuvor waren die Kontrahenten in Streit geraten. Laut Polizei war der 43-Jährige betrunken. Angaben über seinen Promillewert machten die Beamten nicht. feu